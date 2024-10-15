Alkollü Sürücünün İlginç Diyaloğu - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün İlginç Diyaloğu

Kaliforniya'da yaşadığını söyleyen alkollü sürücü, trafik cezası sonrası 'bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var?' dedi.

15.10.2024 11:31
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Kaliforniya'da yaşadığını söyleyen ve yaptığı kazanın ardından üflediği alkolmetrede 100 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü, yazılan cezaların ardından "bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var?" şeklinde konuştu. Alkollü sürücünün söylemine kızan trafik polisi sürücüyü konuşmalarına dikkat etmesi konusunda uyardı.

Olay Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9528 Sokakta yaşandı. Can Gözübüyük'ün kullandığı 07 LRM 23 plakalı aracın aynı istikamette gitmekte olan Zeynep Deretarla'nın kullandığı 07 AYD 165 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi tarafından yapılan kontrolde 07 LRM 23 plakalı araç sürücüsü Can Gözübüyük'ün 100 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Kaliforniya'da yaşadığını söyledi

Kaliforniya'da yaşadığını söyleyen alkollü araç sürücüsü ile trafik polisi arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Alkollü sürücünün Trafik Polislerine ortada hiç olmayan Kaliforniya ehliyetine el koyamayacaklarını söylemesiyle başlayan diyalog, sürücünün sürekli gülerek 'ben elimden geldiğince size yardımcı oluyorum' şeklinde sürerken, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan bin 506 TL ve sürücü belgesine 6 aylığına el konulduğunun, aracının da bağlanarak yediemin otoparkına çekileceğinin söylenmesi üzerine "bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var?" demesiyle ayrı bir boyut kazandı. Alkollü sürücünün söylemine kızan trafik polisi sürücüyü konuşmalarına dikkat etmesi konusunda uyardı.

Alkollü sürücünün bir ara görüntü alan İHA Muhabirine dönerek "kameraya niye alıyorsunuz. Haber mi olduk yani" dediği gözlendi. Alkollü sürücü olay yerine çağrılan polis ekibi tarafından polis merkezine götürüleceğini öğrenince "ben bittim ya kelepçe de takacak mısınız?" diye sordu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücünün İlginç Diyaloğu - Son Dakika

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