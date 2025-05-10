Alkollü Sürücünün Talihsiz Günleri - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün Talihsiz Günleri

Bursa'da alkollü sürücü, polislere saldırdı ve 2041'e kadar ehliyetsiz kalacak.

10.05.2025 19:06
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Alkollü sürücü polisleri sabır sınavından geçirdi...Ehliyeti 2041 yılına kadar olmayacak

Ehliyetini 2039'a kadar kaptıran alkollü sürücü, yine direksiyon başında yakalanınca yıl 2041'e çıktı

Alkollü sürücü polisin kendisini darp ettiğini iddia etti, yetmedi 112'yi arayarak polisi polise şikayet etti

Bursa'da alkol uygulamasındaki sabır sınavı kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da uygulama yapan trafik ekiplerini gören alkollü sürücü, araçtan inerek trafik polislerinin kendisini darp ettiğini iddia etti. Bununla da yetinmeyen alkollü sürücü, olayı görüntüleyen basın mensubuna saldırdı. Saldırı sonrası ters kelepçe ile muhafaza altına alınan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Aracın anahtarını ekiplere vermeyen sürücü, "Asayiş ekibi çağırın" diye polis ekiplerine bağırdı. Alkollü sürücü, 112'yi arayarak trafik polislerini şikayet etti. Ehliyetini 2039'a kadar kaptıran alkollü sürücü, yine direksiyon başında yakalanınca yıl 2041'e çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, kendilerini görünce cadde üzerine park eden 16 AGM plakalı otomobilden şüphelendi. Araç sürücüsü Kemal G., araçtan inerek ekiplerin bir anda kendisini darp ettiğini iddia etti. Bunun üzerine alkol testi yapmak isteyen ekipler, Kemal G.'den alkolmetreyi üflemesini istedi. Alkolmetreyi üflemeyen Kemal G. ile ekipler arasında sabır sınavı başladı. Aracının çekileceğini öğrenen Kemal G., "Ben aracımın ne şartlarda çekileceğini göreceğim. Alkolmetreyi üflemiyorum. Darp ettiniz beni, buradan da gitmiyorum. Aracın anahtarını da vermiyorum. Ben sizi nasıl seveyim. Asayişi çağırın diyorum size. Asayiş ekibi gelsin anahtarı vereceğim" diye ekiplerle tartıştı.

Sabır sınavı bitti, alkollü sürücü muhabir gibi olan biteni anlatarak olayları kayda aldı

Yaşanan olaylardan bir süre sonra olay yerine gelen çekici, aracı otoparka almak istedi. Bunun üzerine Kemal G., telefonunun kamerasını açarak, "Benim aracımı sürüklüyorlar. Mala zarar vermekten size dava açacağım. Park halindeki aracı böyle bu şekilde çekiyorlar" diyerek resmen gazetecilere misilleme yaptı.

Olayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı

Aracı çekici yardımıyla otoparka götürülen sürücü, çekici sürücüsüyle sözlü tartışmaya girdi. Polis ekiplerine "Hepiniz çetesiniz" diye bağıran Kemal G., bu sefer de gazeteciye dönerek "Kendi yaptıklarını çekme sakın" diye tehdit etti. Bunun üzerine "Ben gazeteciyim beyefendi" yanıtını alan Kemal G. adeta deliye döndü. "Gazetecisin ama asayişi aramazsın. İşine geldiği görüntüleri çekiyorsun. Helal olsun sana" diyerek çekim yapan gazeteciye saldırdı. Gazeteciye tekme atan Kemal G.'ye polis ekiplerince ters kelepçe yapıldı.

Polisi polise şikayet etti

Yaşanan trajikomik olaylardan sonra kelepçesi çözülen Kemal G., bu sefer de 112'yi arayarak trafik polislerini şikayet etti. Bundan da yanıt alamayan sürücü, telefonuyla polisleri kayda almaya başladı. Ehliyetinin 2039 yılına kadar içeride olduğu öğrenilen sürücüye toplam 63 bin 911 lira para cezası kesildi. Ehliyetinin ise 2041 yılına kadar alındığı öğrenildi. Aracı otoparka alınan Kemal G., bir süre sonra yürüyerek uygulama noktasından uzaklaştı.

Öte yandan, Kemal G.'nin yaklaşık 7 ay önce kadar başka bir uygulama noktasında aracını polis ekiplerinin üzerine sürdüğü, bundan dolayı da mahkemesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücünün Talihsiz Günleri - Son Dakika

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