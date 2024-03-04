Almanya'da Hastanede Rehine Krizi - Son Dakika
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Almanya'da Hastanede Rehine Krizi

Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane çevresi güvenlik önlemleriyle kordon altına alındı.

04.03.2024 23:47
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Almanya'nın Aachen kentindeki bir hastanede silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.

Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Almanya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da Hastanede Rehine Krizi - Son Dakika

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