Altındağ'da Bıçaklı Kavga!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında döner bıçaklı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre öğlen saatlerinde Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1040'ıncı Cadde'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bıçak ve döner bıçakları kullanılan kavga berberden çıkan bir kişinin havaya ateş açması ile ayrıldı. Kavgada birden fazla kişi yaralanırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA