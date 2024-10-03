Alzheimer Hastası Kayıp: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geniş bir alanda yürütülen çalışmaların bugünkü bölümünde şahsın ceketine ulaşıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Akdağ Mahallesi'nde ikamet eden 79 yaşındaki Alzheimer hastası Himmet Koçyiğit, 27 Eylül 2024 Cuma günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı. Evine geri dönmeyen yaşlı adam için yakınları tarafından kayıp başvurusu yapıldı. En son Çivril Devlet Hastanesi civarında görülen Himmet Koçyiğit'in bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Fotoğrafları paylaşılan yaşlı adam için 2 Ekim 2024 Salı günü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşların da katılımıyla bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları esnasında, Koçyiğit'e ait olduğu tespit edilen cekete ulaşıldı. Ceketindeki eşyaların evdekilerle eşleştirildiği öğrenilen Koçyiğit'in bulunması için Çivril ile Uşak'ın Karahallı ilçesi arasında kalan geniş bir bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ