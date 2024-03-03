Amasya\'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalında sürüklenen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hurda yığınına dönen otomobildekilerin memleketleri Ordu'da yakınlarının cenazesine katılmak için Muğla'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, Amasya-Taşova karayolunun Dutluk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan memleketleri Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gidenlerin içinde olduğu Harun Okkay (45) yönetimindeki 48 R 8115 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Yolun sağ tarafında bulunan yağmur suyu kanalına düşen otomobil, metrelerce sürüklendi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve acil ağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Seyhan Okkay (48) hayatını kaybetti, kardeşi Harun Okkay burnu bile kanamadan kurtuldu. Yaralanan annesi Yeter Okkay (70) ise ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA