Önce tıra sonra bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişilik aile ölümden döndü

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Galericiler Sitesi yakınlarında seyreden Mehmet Büyükada yönetimindeki 34 BCZ 586 plakalı Mitsubishi marka otomobil, banket dışında park halindeki tıra çarptı. Savrularak bariyerlere de çarpan otomobil parçalara ayrıldı.

4 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü baba Mehmet Büyükada, anne Buket Çağla Büyükada ve 7 yaşındaki ikiz oğulları yaralandı. Ambulansla kaldırıldıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan baba ve çocuklarının hayati tehlikeleri bulunmazken, kaburgalarında kırık oluşan annenin ise il merkezine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.