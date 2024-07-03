Amasya\'da Polis Tarafından Durdurulan Araçta 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Amasya'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta 15 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmaları neticesinde Amasya girişinde ilk öncü olarak gelen araç durduruldu, ardından düzensiz göçmenleri taşıyan hafif ticari araç ele geçirildi. Polise yakalanmamak için öncü aracın peşinde başka bir araçta yolculuk yapan Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere öncülük eden ilk araçtaki 3 Türk vatandaşı ve göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan 4 Türk vatandaşından 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA