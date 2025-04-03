Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Amasya'da otomobil şarampole takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Amasya-Taşova karayolu Karabük köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan memleketleri Gümüşhane'nin Şiran ilçesine gitmekte olan Zikri Güneş'in kullandığı 34 TN 8946 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 56 metre boyunca takla atarak şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan 79 yaşındaki Fikri Güneş hayatını kaybetti, eşi Döndü Güneş ve sürücü Zikri Güneş ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve ileri tetkik tedavileri için Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.