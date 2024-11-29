Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Bin Hap Ele Geçirildi

Amasya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Bin Hap Ele Geçirildi

Amasya'da bir otobüste 57 binden fazla uyuşturucu hap bulundu, 2 kişi tutuklandı.

29.11.2024 16:15
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Amasya'da polisin durduğu bir yolcu otobüsünde açılan iki valizin içinde 57 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Çantaların ait olduğu 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. İki valizin içinde toplam 57 bin 690 adet uyuşturucu hap tespit edildi. Ayrıca 63 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çantaların ait olduğu 2 şahıs gözaltına alındı. İfadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu madde türünde son 3 yılın tek seferdeki en yüksek yakalaması olduğu bildirildi. Amasya Valiliği operasyonun görüntülerini, "Valiliğimizin yönetiminde Amasya'nın huzuru Türkiye'nin huzuru anlayışıyla suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" notuyla paylaştı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 57 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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