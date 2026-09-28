Amasya Üniversitesi önünde halk otobüsü ile minibüs çarpıştı, 4 öğrenci yaralandı

Amasya'da halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa inen İmdat İnan yönetimindeki 05 HD 1071 Amasya Belediyesi halk otobüsü, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Metin Bolat'ın kullandığı 05 M 7532 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Darbe alarak sürüklenen minibüsün camları kırıldı, lastiği patladı. Kazada minibüsteki üniversite öğrencilerinden 4'ü yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.