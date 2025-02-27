Ambulansa Trafik Engeli - Son Dakika
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Ambulansa Trafik Engeli

Ambulansa Trafik Engeli

Antakya'da emniyet şeridi yanlış kullanımı nedeniyle ambulans trafikte zorlandı.

27.02.2025 09:34
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Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet şeridinin yanlış kullanımı ve trafik yoğunluğu nedeniyle, sirenleri açık ambulans trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Antakya'da yaşanan trafik yoğunluğu kentte yaşayan vatandaşlara ve sağlık ekipleri başta olmak üzere acil müdahale ekiplerine zorluk yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kent merkezi çevreyolunda sirenleri açık ambulans, emniyet şeridinin yanlış kullanımı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüsünün sireni kullanmasına rağmen ambulansın trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

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