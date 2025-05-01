Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşti.
Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metrosundan başlayıp Tandoğan meydanında sona eren 1 Mayıs yürüyüşüne birçok sendikalar, işçiler ve siyasi isimler katıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşen yürüyüşün ardından Tandoğan meydanında 1 Mayıs etkinliği gerçekleştirildi. - ANKARA
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