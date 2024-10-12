Ankara'da 17 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 17 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 17 ton 484 litre kaçak etil alkol bulundu, 4 şüpheli yakalandı.

12.10.2024 17:15
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Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde düzenlenen 3 farklı operasyonda toplamda 17 ton 484 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde, yasa dışı olarak üretimi gerçekleştirilen etil alkollerin temizlik malzemesi süsü verilerek Ankara'ya nakledildiği, etil alkollerin merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte içki yapımında kullanıldığı, ölümcül etkisi bulunan etil alkoller ile yapılan alkollü içkilerin piyasaya sürülmesi durumunda insanların sağlığını tehlikeye düşürebilecekleri aynı zamanda bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Yasa dışı yollarla üretimi gerçekleştirilen etil alkolün İstanbul'dan Ankara'ya nakilde kullanıldığı belirlenen aracı takibe alan ekipler, aracı Yenimahalle ilçesinde durdurdu. Araçta bulunan 1 şüpheli yakalanırken yapılan aramada, 5 litrelik bidonlar halinde 980 litre yasa dışı etil alkole el konuldu.

Şüphelinin adli işlemlerinin devamı esnasında elde edilen yeni bilgiler ışığında Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Silivri Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon neticesinde 16 ton etil alkol ele geçirildi.

Keçiören ilçesinde yasa dışı alkol üretim ve dağıtım yapıldığı tespit edilen bir depoya düzenlenen operasyon sonucunda ise 504 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 4 bin 325 adet etil alkol üretiminde kullanılan üretim malzemeleri de ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplamda 17 ton 484 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 17 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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