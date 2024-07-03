Ankara'da 4 farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da 4 farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Ankara'nın farklı ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazaların birinde otomobilin orta refüje dalması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Bir diğer kazada ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. General Zeki Doğan Caddesi'ndeki bir kazada ise araç takla atarak metrelerce savruldu ve sürücü yaralandı. Son olarak, Altındağ ilçesinde bir otomobil yol kenarında bekleyen bir kişiye çarptı ve yaya ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

03.07.2024 17:42
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Ankara'da aynı gün içerisinde meydana gelen 4 farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Mamak ilçesi Kayaş Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje dalması sonucu meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil ise yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye nakledildi. General Zeki Doğan Caddesi'ndeki bir kazada ise kontrolden çıkıp takla atan aracın içerisinde metrelerce savrulan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Altındağ ilçesi Bostancık Mahallesi'nde bir diğer kazada ise, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında bekleyen bir kişiyi çarptı. Ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 4 farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 4 farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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