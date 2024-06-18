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Ankara'da ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Olay Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kabaköz'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Yangın nedeniyle ahırdaki 12 hayvan telef olurken, bir miktar da saman ve hazır yem yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.