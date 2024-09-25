Ankara'da Araç Yangında Küle Döndü

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Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda bekleyen sürücünün aracı bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi. - ANKARA