3.Sayfa

Ankara'da arazi yangını

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir arazide yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, yangın ikindi saatlerinde Çubuk-2 Barajı Yolunda bulunan çamlık arazide başladı. Yangın esnasında bölgede bulunan arı kovaları telef olurken, çok sayıda ağacında yandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.