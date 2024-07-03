Ankara'da babaları tarafından rehin alınıp öldürülen iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da babaları tarafından rehin alınıp öldürülen iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı

Çankaya'da yaşanan olayda Murat Keklik, ailevi sorunlar nedeniyle rehin aldığı 11 yaşındaki kızı Doğa Keklik ile 14 yaşındaki oğlu Yağız Keklik'i öldürdükten sonra intihar etti. İki kardeş için Çankaya'da cenaze namazı töreni düzenlendi ve cenazeler Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. Murat Keklik'in ise Sivas'ta defnedileceği belirtildi.

03.07.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da babaları tarafından rehin alınıp öldürülen iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı.

Çankaya'da meydana gelen olayda Murat Keklik, ailevi problemleri nedeniyle rehine aldığı 11 yaşındaki kızı Doğa Keklik ile 14 yaşındaki oğlu Yağız Keklik'i tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. İki kardeş için Çankaya'da yer alan Pirsultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde cenaze namazı töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından kardeşlerin cenazeleri Gölbaşı Mezarlığında defnedilirken, bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi. Kendi yaşamına son veren Murat Keklik'in ise Sivas'ta son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, Sivas, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da babaları tarafından rehin alınıp öldürülen iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:54 Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:32:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da babaları tarafından rehin alınıp öldürülen iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement