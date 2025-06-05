Ankara'da Bayramda 23 Binden Fazla Personel Görevde - Son Dakika
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Ankara'da Bayramda 23 Binden Fazla Personel Görevde

05.06.2025 14:14
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Vali Şahin, Kurban Bayramında 23.268 personelin güvenlik ve denetim amacıyla görev yapacağını duyurdu.

Ankara Valisi Şahin, bayram tatilinde 23 binden fazla personelin görev yapacağını bildirdi

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde 21 bin 28'si polis, 2 bin 240'ü jandarma olmak üzere toplam 23 bin 268 personelin görev yapacağını bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak denetimler ve güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların bayram tatilini güvenle geçirmesi için gereken her türlü önlemin alındığını belirten Vali Şahin şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın huzur, güven ve mutluluk içinde bu bayram sevincini yaşayabilmesi için, Valiliğimizce Ankara il genelinde gerekli tüm tedbirler özenle alınmış, hazırlıklar tamamlanmıştır. Bayram öncesi ve tatil süresince halkımızın güven içinde yolculuk yapabilmesini sağlamak amacıyla, 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında şehir içi ve şehirlerarası yollar ile bağlantı güzergahlarında trafik güvenliğini sağlamak için ilgili birimlerimizce yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Özellikle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda, sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır. Havadan ve karadan trafik denetimleri de bu süreçte yoğun bir şekilde sürdürülecektir."

Ağır vasıtaların geçişine izin verilmeyecek

4 ila 6 Haziran tarihleri arasında belirli durumlar hariç ağır vasıta araçların seyrine izin verilmeyeceğini söyleyen Vali Şahin, "4 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar İlimizden Antalya ve İzmir ili istikametine doğru Sivrihisar ilçesine kadar D200 karayolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek olup, sadece bozulabilir ve dondurulmuş gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ile diğer kritik ihtiyaç maddelerini taşıyan araçlar için kontrollü geçiş sağlanacaktır" dedi.

"112 Acil Çağrı Merkezi kesintisiz şekilde tam kapasiteyle hizmet verecektir"

Bayramda 112 Acil Çağrı Merkezinin tam kapasite görevde olacağını belirten Vali Şahin, "Bayram süresince acil sağlık durumlarına müdahale için hastaneler, acil servisler ve 112 Acil Çağrı Merkezi kesintisiz şekilde tam kapasiteyle hizmet verecektir" ifadelerini kulland.

İl genelinde 23 bin 268 personel görev yapacak

Bayram tatili süresince Ankara'da 23 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını belirten Vali Şahin, "Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde bayramı geçirebilmesi için, halkın yoğun olarak bulunduğu AŞTİ, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, havalimanı, alışveriş merkezleri, mezarlıklar gibi kritik noktalarda gerekli tedbirler alınmıştır. 21 bin 28 emniyet personelimiz, 2 bin 441 araç, 1 helikopter ve 1 drone ile; Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 2 bin 240 personeli, 501 araç ve 14 drone ile görev yapacaktır" açıklamalarında bulundu.

Vali Şahin, açıklamaları öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya, merkez ilçe kaymakamları, vali yardımcıları ve valilik personelleri ile bayramlaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bayramda 23 Binden Fazla Personel Görevde - Son Dakika

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