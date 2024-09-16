Ankara'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

Ankara\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

Ankara Mamak'taki bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. D.Y.'nin durumu ağır.

16.09.2024 14:49
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Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ikisi erkek biri kız olmak üzere 3 çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Mamak'ta yer alan bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada 16 yaşındaki R.C.T., 15 yaşındaki D.Y. ile 17 yaşındaki kız çocuğu Y.Ç. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklardan D.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı - Son Dakika

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