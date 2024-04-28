Ankara'da bir otel sahibinin müşterilerin yorumlarına verdiği yanıtlar infial yarattı
Ankara'da bir otel sahibinin, müşterilerin yorumlarına verdiği yanıtlar sosyal medyada infial yarattı. Yan odadan gelen seslerden rahatsız olan bir müşteriye "Aynı sesler sizin odadan gelmedi mi?" yanıtı veren otel sahibi bir kadın müşteriye ise "Sen kimin maşasısın, alet olma bunlara. Otel odasında odadan odaya geçersin, soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın" dediği görülüyor.
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28.04.2024 15:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da bir otel sahibinin müşterilerin yorumlarına verdiği yanıtlar infial yarattı - Son Dakika
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