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Ankara'da bir şahıs eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Ankara'da bir şahıs eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşiyle tartıştıktan sonra onu silahla başından vurarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ankara\'da bir şahıs eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı
13.12.2023 - 23:57,
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Ankara'da bir şahıs, eski eşini silahla başından vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Ş.Ş. (36), eski eşi Nursena K. (25) ile Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ise şüpheli yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eski eşini başından vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Sincan ilçesinde bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli Ş.Ş., Sincan Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine yakın bir binada oturan Hakan Şahin adlı vatandaş, "Olay akşam saatlerinde oldu. Mutfakta oturuyordum. Torpil sesi gibi bir ses duydum. Sonra dışarı çıktığımda kalabalık vardı daha sonrasında ise ambulans ve polis geldi. Kadının durumu ağır dediler" şeklinde anlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bir şahıs eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı - Son Dakika


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