Ankara'da eğlence merkezinde bir kişi görüştüğü kadını öldürdükten sonra kendini vurdu
ANKARA - Ankara'nın Rüzgarlı Caddesi bir kişi eğlence merkezinde görüştüğü kadınını öldürdükten sonra kendini vurdu.
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Rüzgarlı Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezinde bulunan S.A.A. önce görüştüğü kadın N.Ç.'yi silahla vurarak öldürdü. S.A.A. ardından aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan S.A.A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?