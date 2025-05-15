Ankara\'da Deprem Hissi

Ankara Valiliği: "Saat 15: 46'da Konya/ Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır." - ANKARA