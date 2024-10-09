Ankara'da Doğalgaz Borusunda Patlama

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Ankara'da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe neden oldu.

Olay, Çubuk ilçesi Güldarpı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, mahalledeki elektrik hatlarında bakım onarım gerçekleştiren işçilerin çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Sızan gazın tutuşması sonucu yayılan alevler korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler tarafından durum kontrol altına alındı. - ANKARA