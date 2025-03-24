Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı

Ramazan Demirci:

İstanbul, İzmir, Antalya gibi Ankarayı'da bizim eğitimsiz, câhil mahluklar bu hâle getirdi, ne yazık ki. Caydırıcı cezalar yok ki, bugün en büyük suçu işle, yarın elini kolunu sallaya sallaya dolaş, hatta birde polisi ve karşı tarafıda tehdit et. Yazık. Bu yasalar tez zamanda değişmeli, yoksa bu gidişat çok kötü sonuçlar doğuracak, nesil bitiyor.