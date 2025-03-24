Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine sopa, levye ve tornavidalarla saldırırken, kavgada 7 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Güneşevler Mahallesi, Siteler semtinde meydana geldi. İki ayrı dükkanda çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı. Olayda R.E.Ş., F.Ş., A.Ş. ile R.Ü., A.Ü., A.T. ve A.B. yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kavga anı cep ise telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kavgayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı - Son Dakika
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