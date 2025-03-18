Ankara'da Evini Yakmaya Çalıştı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, evindeki eşyaları balkondan atan bir şahıs evini yakmaya çalıştı.
Edinilen bilgilere göre, Akın Caddesi üzerinde evinin eşyalarını balkondan aşağı atan bir şahıs evini yakmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin uzun ikna çabalarının ardından şahıs sakinleştirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
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