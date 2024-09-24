Ankara'da Gelin Cinayeti Davası Süreçte

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Ankara'da oğlunun ölümünden sorumlu tutarak tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla vurarak öldüren Satılmış Demir'in, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara'da oğlunun ölümünden sorumlu tutarak tartıştığı gelini Derya Demir'i öldüren Satılmış Demir'in, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava görülmeye devam etti. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Satılmış Demir ile avukatlar katıldı. Mahkeme Başkanı bir önceki celse istenen dijital materyallere ilişkin raporun dava dosyasına henüz gelmediğini belirtti.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı maktule ait telefonun inceleme raporunun beklenilmesi talebinde bulundu. Müşteki avukatı da sanığın tahrik indirimi almak için duruşmayı uzattığını ifade ederek, dijital materyallerin çözümünün davaya bir katkı sağlamayacağını, süreci uzatacağını belirtti.

Söz alan Cumhuriyet savcısı da dijital materyallere ilişkin raporun beklenilmesi ve bu aşamada adli kontrol tedbirleri yetersiz kalacağından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mahkemeden talep etti. Sanık Demir'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, maktulün eşi Yusuf Demir, 21 Aralık 2023'de intihar etti. Derya Demir, kayınpederi Satılmış Demir tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tutulup, 28 Aralık 2023'te tabancayla vurularak öldürüldü. Sanık Satılmış Demir, Altındağ ilçesindeki evinde ruhsatsız silahıyla gelinini öldürdüğünü ifade etti. Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA