Ankara'da Husumet Kavgası: 1 Yaralı

Ankara'da iki husumetli arasında kavga: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Başka Mahallesi 1660'ıncı Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki kişi sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan birisi tartıştı şahsı önce bıçaklayıp, sonra darp ederek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.