Ankara'da İki Grup Kavga Etti

Başkent'te iki grup arasındaki kavgaya güvenlik güçleri göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederek sonlandırdı.

Alınan bilgiye göre, iki grup sopa ve yumruklarla bilinmeyen bir neden dolayı bir birine girdi. Birbirlerine öldüresiye saldıran grupları çevreden gören vatandaşlar polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırmak istemeyen gruptakilere göz yaşartıcı sprey sıktı. Polisin müdahalesi ile kavga sona erdi. Kavgaya karışan bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. - ANKARA