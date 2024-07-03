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Ankara'da İş Adamına Silahlı Saldırı

Ankara\'da İş Adamına Silahlı Saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A., silahlı saldırıya uğradı. Karaarslan'ın vücuduna üç kurşun isabet ettiği saldırı sonucunda, Karaarslan Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve suikast girişiminde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

03.07.2024 15:40
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A., silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre olay, Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A., silahlı saldırıya uğradı. İddialara göre, Karaarslan ve C.A. kapıda bekleyen bir kişi tarafından hedef alındı ve Karaarslan'ın vücuduna üç kurşun isabet etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Akrabası C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 yıl önce de suikast girişimi gerçekleşmişti

Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Karaarslan saldırıda son anda kurtulurken, mermilerin arabasına isabet ettiği öğrenildi. Karaarslan'ın olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda suikast girişiminde bulunan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı ve zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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