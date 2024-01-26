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Ankara'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Ankara polisi, yurt dışından kaçak yollarla getirilen araç parçalarını piyasaya süren 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan operasyonlarda bir adet BMW araç, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı ele geçirildi.

Ankara\'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
26.01.2024 - 20:08,
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Ankara polisinin düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri araç parçalarını piyasaya süren 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde; yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini tespit etti.

Tespit edilen 5 şahsa yönelik, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyon sonucu 5 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde; 1 adet BMW marka araç, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı, ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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