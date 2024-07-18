Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı

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Ankara'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2863 ve 5607 SKM suçları kapsamında yürüttükleri çalışma sonucunda, 17 Temmuz'da Altındağ ve Çankaya ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 iş yerinde 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 487 kaçak muhtelif eşya ve 208 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak. - ANKARA