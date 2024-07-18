Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı

Ankara'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 2863 ve 5607 SKM suçları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi yakalandı. Operasyonda 4 iş yerinde yapılan aramalarda, 487 kaçak eşya ve 208 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Ele geçirilen objelerin nitelik ve değer tespiti Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.

18.07.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2863 ve 5607 SKM suçları kapsamında yürüttükleri çalışma sonucunda, 17 Temmuz'da Altındağ ve Çankaya ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 iş yerinde 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 487 kaçak muhtelif eşya ve 208 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Ankara, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 20:49:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement