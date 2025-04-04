Ankara'da Kavga: Polis Müdahale Etti

Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

ANKARA - Ankara Keçiören'de iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri büyümeden müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Keçiören Yakacık Mahallesi Çilek Sokak'ta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri hızla olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti ve büyümesini engelledi. Kavgaya karışan şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü.