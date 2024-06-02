Ankara'da kaza: 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da kaza: 2 kişi ağır yaralı

Ankara\'da kaza: 2 kişi ağır yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumu ağır. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Akyurt ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, U.K. idaresindeki 06 DG 2881 plakalı otomobil ile M.K. kontrolündeki 06 PPY 67 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.K.'nin aracı şarampole yuvarlanırken, kazaya sebep olan araç ise metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Akyurt, trafik, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kaza: 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
16:39 Adana’da termometreler 40 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:52 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması halinde ateşkesi desteklerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 21:29:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da kaza: 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement