Ankara'da Komşusunu Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Şüpheli Yakalandı

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Ankara'da, komşusunu pompalı tüfekle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, Yenimahalle ilçesinde yer alan bir sitede ikamet eden C.G., bilinmeyen bir nedenden dolayı komşusuyla tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine C.G., komşusunu pompalı tüfekle tehdit etti. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ilçe emniyet ekipleri C.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheli komşu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA