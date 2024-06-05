Ankara'da Metruk Evde Ölü Bulundu

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Ankara'da, yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen 45 yaşındaki bir erkeğe ait ceset bulundu.

Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Tayyare Sokak'taki metruk bir evden ağır kokular duyan çevre esnafı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ve içeriden ses alamayan ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde 45 yaşındaki bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın çürümüş cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenilen adamın ilk belirlemelere göre uyuşturucu madde kullandığı için vefat ettiği öğrenildi. - ANKARA