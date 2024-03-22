Ankara'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ankara'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Ankara\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

22.03.2024 13:57  Güncelleme: 14:00
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Ankara'da mobilya üretilen imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Altındağ ilçesi Çamlıtepe Caddesi Özgür Sokak'ta yer alan mobilya imalathanesinde, sabah 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yükselen alevleri ve gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Küle dönen dükkanda ise maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgeye gelen Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"Çatı katından dumanlar çıktığını gördük"

Olayın tanıklarından Bülent Irmak, "Sabah dükkanımızı açtığımızda, komşumuzun çatı katından dumanlar çıktığını gördük. İtfaiyeyi aradık, kısa sürede gelip müdahale ettiler. Uzun süre uğraştılar. Neden çıktığını bilmiyoruz. Burası mobilya imalathanesi. Yangının çıktığı sırada kapalıydı. Herhangi bir can kaybı, yaralanma yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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