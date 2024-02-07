Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 5 Kilo 320 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 5 Kilo 320 Gram Esrar Ele Geçirildi

Ankara\'da Narkogüç Operasyonunda 5 Kilo 320 Gram Esrar Ele Geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda, Adana'dan Ankara'ya getirileceği istihbaratı alınan esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2024 12:08
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Ankara'da polisin düzenlediği "Narkogüç" operasyonlarında 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Narkogüç" operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Adana'dan Ankara'ya karayolu ile esrar maddesi getirileceği yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Ekipler, şüphelileri tespit ederek takibe aldı. Dün takibe alınan 3 şüphelinin bulunduğu araç, Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramada 5 kilo 320 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "uyuşturucu-uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 5 Kilo 320 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 5 Kilo 320 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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