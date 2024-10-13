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Ankara'da Oto Sanayisinde Yangın

Şaşmaz Oto Sanayisinde park halindeki otomobil yandı, araç kullanılamaz hale geldi.

13.10.2024 19:54
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Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayisi'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayii 2556. Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Kısa zamanda alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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