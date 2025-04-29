Ankara'da Sahipsiz Köpek Davasında Beraat Kararı

Ankara'da 2 yıl önce Tunahan Yılmaz'ın (12) sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanmasına ilişkin görülen davada mahkeme belediye yetkilisi sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener'in beraatine hükmetti.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya belediye yetkilileri tutuksuz sanıklar Asena Ülkü Ünal, Mustafa Şener ve taraf avukatları katıldı. Avukat beyanlarının ardından hakim, sanık Ünal'a söz verdi. Ünal, "Benim görevimi ihmal durumum yok, görevimi en iyi şekilde yaptım, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Mustafa Şener de hakkındaki suçlamaları reddederken, "Olayın olduğu tarihte kanun, yönetmelik nettir. O dönem bizim hayvanları toplama gibi bir yetkimiz bulunmuyordu. Söz konusu olan konuyla ilgili şahsıma gelen hiçbir sözlü veya yazılı başvuru da yoktur. Sorumluluğum yoktur. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener hakkında iddia edilen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. - ANKARA