Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Serap Doğan, Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmuş - Son Dakika
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Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Serap Doğan, Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmuş

Ankara\'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Serap Doğan, Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmuş

Ankara'da Vergi Başmüfettişi Serap Doğan'ın kendisini silahla öldüren Selahattin Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Doğan, Özdemir'in kendisini tehdit ettiğini ve uzaklaştırma kararını defalarca ihlal ettiğini dilekçesinde belirtti. Özdemir, 29 Mayıs'ta Doğan'ın evine giderek onu silahla vurduktan sonra intihar etti.

30.05.2024 21:34
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Ankara'da kendisine saplantılı olduğu ileri sürülen şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen Serap Doğan'ın, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Ankara'da öldürülen Vergi Başmüfettişi Serap Doğan'ın kendisini silahla vurarak öldüren Selahattin Özdemir hakkında önce uzaklaştırma kararı çıkarttığı ve suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Maktul Doğan'ın Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği dilekçesinde, Özdemir'in elektronik kelepçeyle denetim altına alınmasını talep ettiği bilgisi yer aldı.

"Benimle evlenmezsen, seni öldüreceğim"

Doğan, verdiği dilekçede bulunan ifadesinde Özdemir'in kendisini "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla seni öldüreceğim. Emniyette tanıdıklarım var geçen ay yaptığı şikayeti de sildireceğim" diyerek tehdit ettiğini anlattı.

Maktul Doğan, evli olduğunu öğrendiği Özdemir'le arasına mesafe koyduğunu ve ardından tehdit edildiğini dilekçesinde ifade etti. Bunun üzerine Doğan, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

"Uzaklaştırma kararını ihlal etti"

Doğan, dilekçesinde Özdemir'in kendisine karşı, "Senin elini ayağını keseceğim, çok paramı yedin. ya evleneceğiz ya da paramı vereceksin" söylemleri olduğunu belirtti. Sonrasında Özdemir, maktul Doğan'ı arayarak "Paramı göndereceksin, Elazığ'a göreve gittiğin yalan. Sana ve ailene zarar veririm, parayı gönder bu iş bitsin. Gözüm dönüyor mermileri boşaltasım geliyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Doğan, bu tehdit üzerine Özdemir'in banka hesabına 55 bin lira gönderdi. Şikayet üzerine uzaklaştırma kararı alan Özdemir bu kararı defalarca ihlal etti.

Olayın ardından evine yürüyerek giden Doğan, Özdemir'in kendisini takip ettiğini fark etti ve polis ekiplerini aradı. Arama üzerine gelen polisler, edinilen bilgiye göre, "Hakkında yakalama kararı yok, adamı bulsak da nasıl alacağız" diye konuştu. Polis ekiplerin aramasında Özdemir bulunamadı. Doğan, bu olayın üzerine kendisini tehdit eden Özdemir hakkında şikayette bulundu. Özdemir, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen 29 Mayıs tarihinde Doğan'ın evine gitti. Doğan'ı silahla vurarak öldüren Özdemir, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak hayatına son verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Serap Doğan, Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Serap Doğan, Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmuş - Son Dakika
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