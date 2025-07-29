Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı'ndan Ankara istikametine giden otomobil bariyere çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Takla Attı: 5 Yaralı - Son Dakika
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