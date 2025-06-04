Ankara\'da Tavuk Çiftliğinde Yangın

Ankara'da çıkan yangında tavuk çiftliği alevlere teslim oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yakuphasan köyündeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yanan çiftlikte soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ANKARA