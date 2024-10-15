Ankara'da Tır ve Kamyon Çarpıştı

3.Sayfa

Ankara'da tır üzerinde taşınan rüzgar türbini kamyona çarptı

ANKARA - Ankara- Polatlı yolunda bir tırın üzerinde taşınan Rüzgar Enerji Santrali'nin türbini, kamyona çarptı. Kazada kamyon şoförü yara almadan kurtuldu.

Olay, Ankara-Polatlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'den yüklenen ve Ankara istikametine seyir halinde olan 64 metre uzunluğunda, 15 ton ağırlığındaki pervane yüklü tır, dinlenmek üzere bir tesise girdiği esnada arkasından gelen kamyon ile çarpıştı. Rüzgar türbini, kamyona çarparken şans eseri araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası Kamyon şoförü ve tır sürücüsü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.