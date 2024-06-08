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Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Elmadağ ilçesi Yenice mahallesinde meydana geldi. Karşı istikamette seyreden 2 araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.