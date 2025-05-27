Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2'si bebek 6 yaralı

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki otomobilin, kavşağı dönmek için manevra yapan araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile karşı yola geçmek için kavşaktan manevra yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle araçlarda bulunan ikisi bebek toplam 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.