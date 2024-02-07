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Ankara'da trafikte yumruklu kavga kamerada

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Edinilen bilgilere olay öğle saatlerinde Çankaya ilçesi 6001 caddesi üzerinde meydana geldi. İki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bir kadın ve bir erkek diğer aracın arasında sürücü ile tartışırken olayın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavgaya karışan kadının "Ödeyeceksin bu arabanın masrafını" diye bağırdığı duyuldu. Olay yerinde bulunan vatandaşlar kavgayı ayırırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.