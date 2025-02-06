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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 bin 470 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 470 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bugün öğlen saatlerinde gerçekleşti. KOM Şube Müdürlüğünce TNF kapsamında, istihbarat çalışmaları neticesinde, Yenimahalle İlçesinde ikamet eden A. H. P. isimli şahsa ait evde yapılan aramada, 5 bin 470 gram sentetik kannabinoid,100 gram eroin, 10 gram kubar esrar, 3 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, ele geçirildi. Olaya ilişkin evinde uyuşturucu bulunan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.